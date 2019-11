Femeia care urmărește 450 de conturi Instagram "dark", salvând vieți "Vad foarte mulți oameni care își doresc sa moara", explica tânara norvegiana, conform BBC . "Nu pot doar sa urmaresc cum cineva spune ca se va sinucide, sa ignor, și sa sper ca totul va fi bine".

Sa ajute utilizatorii de Instagram care vor sa se sinucida nu este ceva ce Ingebjørg și-ar fi dorit. Nu lucreaza pentru vreun serviciu social, și nu este platita pentru ceea ce face. Totodata, nu este calificata profesional sa ofere ajutor medical în probleme psihice, însa simte nevoia sa se implice și sa acționeze, de multe ori reprezentând…

Sursa articol: hotnews.ro

