Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca este risc mare ca discutiile de pace cu Rusia sa se incheie, din cauza atrocitatilor comise de soldatii rusi, transmite Interfax, potrivit Reuters. Zelenski a precizat, insa, ca este in continuare dispus sa se intalneasca cu Vladimir Putin.

- Produsul Intern Brut al Ucrainei ar urma sa se contracte cu 45,1% in acest an din cauza invaziei rusesti, care a oprit afacerile, a diminuat exporturile si a facut activitatea economica imposibila in mari parti ale tarii, sustine Banca Mondiala intr-un raport publicat duminica, transmite Reuters.…

- Cea de-a X-a editie a turneului SoNoRo Conac ajunge duminica, 10 aprilie, la Cluj. In contextul situatiei internationale dificile pe care o traversam, SoNoRo Conac si partenerii sai considera ca este important sa sustina cauza refugiatilor din Ucraina.

- Dmitri Polyansky, prim-adjunctul reprezentantului permanent al Federatiei Ruse pe langa ONU, a anuntat necesitatea intrunirii in legatura cu „provocarea flagranta a radicalilor ucraineni la Bucea”.

- Ucrainenii s au refugiat in Romania din cauza razboiului si pregatesc meciul din optimile UEFA Youth League. Echipa de fotbal din Liga a 2 a Unirea Constanta sustine sambata, 26 martie, de la ora 11.00, o partida de verificare in compania formatiei sub 19 ani a lui Dinamo Kiev. Meciul va avea loc la…

- O femeie trece prin chinuri groaznice, dupa ce ar fi fost operata de un estetician de top, extrem de cunoscut. Aceasta tanara susține ca nici macar nu mai poate dormi noaptea, din cauza durerilor insuportabile cu care s-a ales dupa intervenție. Femeia face acuzații extrem de grave la adresa medicului…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat interzicerea importurilor rusesti de petrol, gaze naturale si carbune din Rusia din cauza razboiului din Ucraina, potrivit CNN. Statele Unite vor suspenda importurile de petrol, gaze si carbune din Rusia, in contextul sanctiunilor masive aplicate din cauza…

- Banca Rusiei a adoptat masuri pentru a sustine piata interna, intre care si interdictia ca brokerii sa vanda active in numele nerezidentilor nerezidenti, pentru a le proteja de impactul sanctiunilor occidentale dure care sunt aplicate si bancii centrale. Piata valutara si piata repo s-ar putea deschide…