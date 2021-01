Femeia care se luptă de 3 ani cu judecătorii ca să demonstreze că este vie Verdictul nu numai ca a pus capat unui proces de zece ani dintre fosta angajata și Pouchain, ci i-a distrus acesteia din urma și viața de cetațean. Dupa ce numele i-a fost șters din bazele de date oficiale, Pouchain a ramas fara acte de identitate, permis de conducere și asigurare medicala, iar contul bancar i-a fost desființat. „Am consultat un avocat care mi-a spus ca totul se va rezolva rapid, deoarece tocmai fusesem la medic, care a certificat ca eram inca in viața. Dar, cum exista o hotarare legala, acest lucru nu a fost suficient”, a declarat Pouchain pentru AFP. Din 2017, de cand instanța… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

