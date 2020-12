Femeia care S-A VINEDECAT de COVID la 100 de ani. A avut toate simptomele Fatma, in varsta de 116 ani, a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus dupa ce s-a intors in satul ei. Batranica locuise o vreme cu copiii ei și ajunsa casa a inceput sa aiba simptome. A mers la spital, dar in mod incredibil, dupa doar o zi, medicii au externat-o, la cererea sa. Familia sa a trecut prin momente de coșmar cand batranica a primit testul pozitiv. Toți credeau ca zilele strabunicii de 116 ani sunt pe cale sa se sfarșeasca. A primit tratament pentru acasa pe care l-a luat conștiincioasa și minunea s-a produs. Acum, Fatma este considerata cea mai in varsta persoana din lume care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

