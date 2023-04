Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a trimis in judecata o femeie care a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii active in Orientul Mijlociu.

- DIICOT a trimis in judecata o femeie aflata intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare care a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii active in Orientul Mijlociu. Fii la curent cu cele…

- Instantele au dispus inceperea judecarii a 12 inculpati deferiti justitiei pentru comiterea infractiunilor de contrabanda și constituirea unui grup infracțional. Potrivit anchetatorilor, inculpatii ar fi introdus in Romania sute de mii de pachete de țigari de contrabanda. Si asta cu ajutorul vamesilor…

- Patru fosti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetateni cazahi, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala. Prejudiciul estimat de procurori in aceasta speța este de aproape 40 de milioane de lei, conform comunicatului DIICOT. Dosarul vizeaza fapte…

- Liliana Florentina Gidea a fost adusa la DIICOT miercuri, pentru a asista la percheziția informatica pe care procurorii o fac asupra aparatelor IT reținute de anchetatori, a anunțat Realitatea Plus.DIICOT susține ca femeia se afla intr-o faza avansata a procesului de auto-radicalizare. Ea a accesat…

- Instantele au dispus inceperea judecarii a unui fost registrator, acuzat de acces ilegal la un sistem informatic si fals informatic. Potrivit anchetatorilor, in perioada mai-iunie 2021, in calitate de registrator la un centru de vaccindare din Drobeta Turnu Severin, inculpatul a generat aproape 100…