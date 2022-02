Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința credeau ca oamenii ar putea inota pana la o adancime maxima de 30 de metri cu o singura respirație, fara sursa de oxigen. Amber Bourke a coborit mai mult de 70 de metri, iar fenomenul nu are o explicație fiziologica, relateaza The Guardian.

- Ierihonul antic, cel mai vechi oraș fortificat de pe Pamant, va fi reconstruit dupa ce un acord internațional va rezolva aceasta chestiune. Situl arheologic Tell es-Sultan din orașul Ierihon din Cisiordania așteapta o remodelare, in pregatirea pentru inscrierea sa pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Cu…

- Polițiștii de la Secția Rurala Pojorata au fost solicitați sa aplaneze o situație ivita intr-o familie din comuna Breaza unde un barbat a fost acuzat ca și-a batut concubina și fiica. Cea care a anunțat Poliția a fost femeia. Oamenii legii au constatat ca pe fondul consumului de alcool, barbatul și-a…

- Oamenii de stiinta au descoperit un recif de corali gigant in forma de trandafir si in stare buna la mai mult de 30 de metri adancime in largul Tahiti, o descoperire importanta in conditiile in care recifurile de corali sufera din cauza schimbarilor climatice, potrivit AFP.

- Oamenii de stiinta au descoperit un recif de corali gigant in forma de trandafir si in stare buna la mai mult de 30 de metri adancime in largul Tahiti, o descoperire importanta in conditiile in care recifurile de corali sufera din cauza schimbarilor climatice, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Cele doua vehicule care transportau pasageri s-au ciocnit sambata pe un drum din sudul peninsulei Sinai din Egipt, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, citat de postul american ABC. Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite in urma accidentului.Agenția de presa dpa, citata…

- Romania a petrecut al doilea Revelion in pandemie cu puține masuri de respectat, spre deosebire de alte țari lovite de Omicron, unde festivitațile au fost anulate sau restranse. Fara carantina de noapte, cu petreceri permise și restaurante deschise toata noaptea, mulți straini au venit special in Romania,…

- Anunțul primului caz cu noua tulpina sud-africana, denumita denumita B.1.1.529 este considerata mult mai periculoasa decat cea originala, a fost facut de ministrul belgian al Sanatații, Frank Vandenbroucke, scrie publicația germana FAZ .Dupa conferința de presa a ministrului Sanatații, premierul belgian…