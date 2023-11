Kate Middleton are o mare rivala! Prințului William i s-au aprins calcaiele dupa o mare celebritate, cu care și-ar fi dorit chiar sa se intalneasca. Cine este femeia care i-a atras atenția prințului și cum a reușit aceasta sa-l cucereasca pe soțul lui Kate Middleton și sa o eclipseze pe aceasta. Prințul William și Kate […] The post Femeia care o putea inlocui pe Kate Middleton. Cu ea a vrut sa se intalneasca Prințul William appeared first on Playtech Știri .