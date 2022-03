Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a surprins pe toata lumea cu o imagine de-a dreptul incendiara. Actrița a imbracat o rochie scurta din puf care i-a lasat la vedere atuurile fizice și i-a „ascuns” burtica de graviduța.

- Fiica batranei disparute i-a anuntat pe politisti cu doua zile in urma ca nu reuseste sa dea de mama sa. De atunci atat politistii si jandarmii, cat si locanicii, au cautat-o continuu, deocamdata fara succes.

- O minora in varsta de 16 ani din Calarași este cautata de oamenii legii, dupa ce a plecat de acasa astazi 16 februarie, in jurul orei 13:00. Potrivit IP Calarași, fata a lasat un bilet de adio, unde a comunicat ca nu dorește sa mai comunice cu familia.

- Un barbat din Cluj a sarit cu mașina in Someșul Cald. Andrei se afla cu inca un prieten in mașina. Scafandrii le-au gasit trupurile si au reusit sa le scoata din apa dupa o operatiune de mai bine de cinci ore.

- Politistii din municipiul Bacau au deschis un dosar penal dupa ce s au sesizat din oficiu cu privire la imaginile video aparute in spatiul public in care apare o persoana care lasa nesupravegheat un carucior in care ar fi fost un copil, in fata unei sali de jocuri din localitate.In imaginile aparute…

- In doar cateva secunde, insa, caruțul a fost luat de vantul puternic și dus spre șosea. Disperat, barbatul a fugit dupa el și a reușit sa il prinda in ultimul moment.Imaginile au ajuns și la polițiști care au demarat verificari in acest caz.

- Un copil aflat intr-un carucior a fost impins de viscol spre strada, in Bacau, dupa ce mama l-a lasat pe trotuar ca sa intre intr-o sala de jocuri. Doar intamplarea a facut sa fie evitata o tragedie. Imaginile incredibile au fost filmate luni seara, pe o strada din municipiul Bacau. O femeie și-a lasat…

- Strigat disperat de ajutor al unui copil de 12 ani. Acesta a incercat sa-si puna capat zilelor. Inainte, insa, a anuntat un coleg, care a reusit sa o avertizeze pe bunica baiatului. Femeia l-a gasit in stare foarte grava.