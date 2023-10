Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani, Iasmina Halas a publicat o fotografie pe rețelele de socializare in care apare ținand in mana un test de sarcina. Vedeta a confirmat faptul ca este insarcinata, insa in prezent s-a desparțit de tatal copilului și este singura. Iata ce s-a intamplat cu sarcina Iasminei Halas…

- Gabi Badalau face declarații exclusive, dupa ce a aflat de noul proces deschis de Claudia Patrașcanu impotriva lui. Cantareața a fost nevoita sa ceara doua ordonanțe președințiale dupa ce tatal copiilor nu ar fi fost de acord ca cei mici sa plece in vacanța la Disneyland Paris și in Istanbul. Acum,…

- FCSB a facut scor in deplasarea cu Sepsi, scor 5-2. Croații Damjan Djokovic (33 de ani) și Adnan Aganovic (35 de ani) au avut un conflict in secvențele finale ale partidei de la Sf. Gheorghe. Pe final de meci, Damjan Djokovici și Adnan Aganovici au avut un schimb mai aprig de replici. Mijlocașul celor…

- Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au trecut recent prin cea mai mare țeapa a vieții lor. Cei doi aveau de gand sa-și cumpere un apartament in Dubai, au dat avansul de aproape 50.000 de euro, dar ulterior cel caruia i-au platit banii nu le-a mai raspuns la telefon. Aceștia au deschis proces,…

- Bia Khalifa și Vica Blochina au inceput scandalul! Cele doua au izbucnit pe rețelele de socializare, iar Bia Khalifa ne spune și de unde a pornit totul. Blondina susține ca Vica Blochina incearca sa dezinformeze publicul și ca nu face altceva decat sa caute atenție. Iata cum i-a raspuns insa și Vica…

- Daria Cuflic a facut senzație pe Insula Iubirii! Blondina in varsta de 25 de ani a reușit sa il vrajeasca rapid pe Razvan, iubitul Emei, in cadrul show-lui TV. Daria este din Republica Moldova și locuiește in Iași. Dupa ce a incheiat o relație de 3 ani, aceasta și-a facut curaj și s-a inscris pentru…

- Bia Khalifa a trecut la alt nivel. Blondina, numita și ”Regina Only Fans-ului din Romania”, a decis ca e momentul pentru un pas important in viața ei, motiv pentru care a intrat in lumea afacerilor. Tanara și-a deschis propriul sau business și face declarații pentru Spynews.ro despre marea sa realizare.