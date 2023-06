Stiri pe aceeasi tema

- Doky Scarlat, cea care a fost asistenta personala a lui Stephan Pelger, a facut declarații exclusive la Antena Stars! Potrivit spuselor ei, regretatul creator de moda avea, din nou, probleme cu somnul și urma sa se reinterneze intr-o clinica pentru a se trata.

- Stephan Pelger, designerul preferat al vedetelor din Romania, a fost gasit mort, ieri, intr-o locuința din sectorul 2 al Capitalei, acolo unde acesta avea atelierul. Vestea morții sale premature a șocat o țara intreaga, mai ales ca acesta și-ar fi fii pus singur capat zilelor dupa o luptp grea cu depresia.…

- Catalin Botezatu a vorbit, in exclusivitate, la Antena Stars despre moartea lui Stephan Pelger. Cei doi erau apropiați și vorbeau in mod frecvent. Acesta considera ca s-ar fi putut vindeca și trebuia sa lupte, nu sa iși ia viața.

- Ana Morodan se intoarce la TV dupa problemele cu poliția, iar aceasta a facut primele declarații despre revenirea ei. „Contesa digitala” a fost prinsa de polițiști la sfarșitul lunii martie, in timp ce conducea fara permis și se afla sub influența alcooluluiDin cauza problemelor, emisiunea in care era…

- Invitata in aceasta seara in platoul emisiunii Xtra Night Show, difuzata pe Antena Stars, Denisa Despa a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta. Cunoscuta dansatoare a recunoscut ca nu mai aude deloc bine și spune ca medicii nu pot face nimic in acest sens, singura alternativa fiind…

- Chiar daca se apropie ziua lui de naștere, Liviu Varciu se confrunta cu probleme de sanatate, insa prezentatorul TV spera sa se refaca cat mai rapid, asta pentru ca in ultimii doi ani nu și-a sarbatorit aniversarea. Liviu Varciu a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre…