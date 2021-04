Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, a informat Agerpres . Șoferița de 56 de ani este acuzata de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor…

- O instanta de judecata din Cluj a anulat hotararea de guvern si cea a autoritatilor locale prin care salilor de sport li se suspenda activitatea, din cauza noului val al pandemiei de COVID-19. Totul a plecat de la proprietarii unei sali de fitness din Cluj-Napoca, care au contestat mai multe articole…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Un barbat, care a agresat un jandarm in Piata Universitatii, din Capitala, in timpul protestelor anti-restricții, a fost retinut, marți, pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, procurorii au inceput urmarirea penala pe numele unui barbat pentru…

- Procurorii DNA au dispus, vineri, trimiterea in judecata a mai multor inculpati, in dosarul care vizeaza achiziti supraevaluate la Spitalul de Boli Infectioase Brasov. Intre inculpati se numara un consilier judetean, un consilier local, un referent de specialitate si fostul manager al unitatii. Procurorii…

- Cei noua polițiști acuzați au fost audiați miercuri, iar in urma cu puțin timp au fost aduși la Parchetul de pe langa Tribunalul București. Surse apropiate anchetei spun ca este posibil ca oamenii legii sa fie reținuți pentru 24 de ore iar, mai apoi, prezentați in fața magistraților cu propunere de…

- Procurorii au anuntat ca au contestat decizia Judecatoriei Sectorului 2 prin care femeia care a accidentat mortal doua fete in cartierul Andronache din București a fost lasata in libertate, sustinand ca aceasta avea o alcoolemie in momentul producerii accidentului de 0,80 g/l in sange, mai mare decat…

- Cartiere importante din Capitala, din apropierea lacurilor, a raului Dambovita, dar si cartiere rezidentiale, nou construite, prezinta miscari semnificative de tasare si ridicare in ultimii 3 ani. Conform unei analize in profunzime din satelit realizate de catre Sixense Romania, citata de adevarul.ro,…