- O femeie care a executat 43 de ani de inchisoare pentru o crima pe care nu a comis-o a fost eliberata dupa ce condamnarea ei a fost anulata, relateaza sambata BBC News. Sandra Hemme avea 20 de ani cand a fost gasita vinovata de injunghierea mortala a Patriciei Jeschke, o angajata a unei biblioteci din…

- Un barbat condamnat in Romania pentru omor deosebit de grav, tentativa la omor deosebit de grav și talharie, a fost arestat in Dorsten, Germania, și acum adus in țara. Autoritațile germane au refuzat, din 2017, sa il predea pe Romica Fleican, invocandu-se condițiile precare din penitenciare, informeaza…

- 13 biciclete și un tomberon – a fost prada pe care un recidivist a strans-o din mai multe furturi pe care le-a comis in scarile unor blocuri din Oradea, la scurt timp dupa eliberarea din penitenciar.

- Inițial, femeia in varsta de 58 de ani, din Borozel, a sunat la 112 și a anunțat ca fiul ei s-ar fi sinucis, folosind un cuțit, Dupa ce legiștii au stabilit, in scurt timp, ca barbatul a fost omorat, cel mai probabil, in urma unui conflict spontan generat de consumul de alcool, mama sa a afirmat ca…