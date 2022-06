Stiri pe aceeasi tema

- Acest model de pantaloni de dama este diferit, datorita lungimii lor. Scopul pantalonilor 7 8 este ca tivul sa se opreasca deasupra gleznelor, cam la cateva degete distanta. Nu conteaza ce stil vestimentar ai, fiindca poti gasi o gramada de astfel de produse.Cand se pot purta pantalonii 7 8 Trebuie…

- Pe 1 mai s-a incheiat inscrierea proiectelor pentru prima ediție a Simpozionului Internațional de Sculptura din Buzau, a anunțat sculptorul buzoian Bogdan Adrian Lefter pe pagina sa de socializare. El spune ca 80 de sculptori din 31 de țari au depus pe website-ul dedicat simpozionului de la Buzau,…

- Aprecierea ii apartine directoarei Scolii Populare de Arte si Meserii Bacau, Olguta Patu/Carmen Voisei, cu trimitere catre prestatia Grupului folcloric „Mugurasii agaseni”. Elevii si tinerii coordonati cu pricepere maxima de Ecaterina Rata au prezentat la Caminul Cultural Goioasa un spectacol de zile…

- Dacia Jogger a primit doar o stea la scorul general EuroNCAP, dar rezultatul nu a fost o surpriza pentru compania care spune ca Jogger este cel mai sigur model și nu conține lucruri care nu sunt neaparat necesare. Jogger a primit o stea și din cauza ca s-a schimbat in ultimii ani mult modul in care…

- Facultatea de Arte și Design a Universitații de Vest Timișoara – specializarea grafica, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte din București – departamentul de grafica, organizeaza in luna aprilie doua expoziții importante atat pentru schimburile academice naționale și internaționale cat…

- „Fidelitatea in prietenie, suferința pentru Hristos, credința și marturisirea pana la martiriu” sunt virtutile despre care Episcopul Iustin al Maramuresului a spus ca se regaseau in personalitatea parintelui Nicolae Steinhardt, virtuti care il recomanda drept un model pentru tinerii de astazi. In interviul…

- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, anunța ca in aceste zile SGA Alba, prin formația de lucru Sebeș, efectueaza lucrari de ecologizare și intervenții pe cursul raului Sebeș. De asemenea acesta a mai anunțat ca in zilele de 8 și 9 aprilie 2022 la Sebeș se vor orgabiza Zilele Curațeniei. „Efectuam…

- Aquatim va intrerupe furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor pentru conectarea de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara”. Sunt programate lucrari și in Buziaș, in zilele urmatoare.