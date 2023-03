Stiri pe aceeasi tema

- La biroul OSCE din Tiraspol au loc discuțiii dintre Oleg Serebrian și Vadim Ignatiev. Delegațiile autoritaților urmeaza sa discute despre problemele locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, conform Biroului Politici de Reintegrare, transmite realitatea. Presei i s-a permis sa filmeze doar imagini…

- Zilele trecute, sala „Ioan Soter" din cadrul Centrului Național Sportiv „Lia Manoliu" din Capitala a fost gazda Cupei RMA la atletism, competiție rezervata seniorilor, tineretului, juniorilor, plus Masters. Printre laureații intrecerii s-a aflat sportiva campulungeana ...

- INNA este unul dintre cei mai de succes artiști din Romania. Cunoscuta și la nivel internațional, artista a atins in 2022 pragul de 10 miliarde de stream-uri, peste 7 milioane de subscriberi pe YouTube și a facut inconjurul lumii cu vocea sa. Pe langa performanțele digitale, artista impresioneaza intotdeauna…

- "Tatal meu nu ar trebui sa fie infatisat ca o poveste de succes, pentru ca nu a ajuns niciodata sa se bucure de nimic", a afirmat joi fiul fostului baron al drogurilor Pablo Escobar, deplangand ca multi tineri viseaza sa calce pe urmele tatalui sau, glorificat intr-un serial pe Netflix, relateaza…

- Tenismenul Matei Bucura a incheiat pe podium 2022! Sportivul antrenat de Florin Rapeanu s-a clasat pe locul 3 la Cupa Libra 13, gazduita de municipiul București. La categoria de varsta U14, Matei s-a oprit in semifinalele competiției, fiind eliminat de Darius Craciun, de la CS Dinamo București. In disputa…

- Timp de 20 de ani, Dan Negru a facut istorie de Revelion, la Antena 1, punand in scena cel mai spectaculos program in Noaptea dintre Ani. In primul an in care nu va mai gazdui emisiunea care l-a incoronat Regele Audiențelor, prezentatorul TV și-a adus aminte de cel mai de succes Revelion realizat la…

- Tromboza venoasa profunda este o afecțiune foarte grava care apare in urma formarii unui tromb (un cheag de sange) intr-o vena profunda. Daca nu este tratata la timp sau evolueaza, tromboza venoasa profunda se poate transforma in trombembolism pulmonar și

- Ambasadorul UE in Republica Moldova, Janis Mazeiks, a apreciat reforma in domeniul justiției din țara noastra drept „o istorie de succes, in proces” de desfașurare. Oficialul a mai accentuat și importanța desfașurarii pre-vettingului intr-un mod corect, intrucat reforma inițiata nu poate fi ajustata…