Femeia care a păcălit naziștii lui Hitler, a murit de foame și de frig în subsol Mariupolul, așa facut una cu pamantul cum e, spune, inca, povești fabuloase. Ce spun eu inca… Mariupol va spune multa, multa vreme de acum incolo povești. Pentru ca, mai presus de noi, toți care scriem despre orașul-port al Ucrainei, el le-a vazut, le-a simțit, le-a trait. Pe site-ul Chabad.org citim despre o felie de viața. A unei femei, Vanda Semyonovna care, dupa ce-a fentat naziștii in 1941, la Mariupol, orașul unde traia, moare la inceputul lunii aprilie de foame, de sete, de frig, de spaima, intr-un subsol din Mariupol, unde, ca și atunci, in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a trait.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

