Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea pe banca acuzaților a unei femei de 45 ani din Ucraina, care in martie 2022 a incercat sa scoata din Moldova spre Romania peste 12,7 milioane lei, in valuta straina.

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Ucraina, a fost trimisa in judecata de procurorii din Republica Moldova, dupa ce, in luna martie 2022 a incercat sa scoata de pe teritoriul țarii noastre spre Romania peste 12,7 milioane lei, in valuta straina. Responsabilii spun ca, deși la traversarea…

- "Persoanele, precum pacientii cu cancer, care au nevoie de un anumit tratament care nu este usor disponibil in Moldova, au beneficiat de sprijinul UE si ONU pentru a se muta in tarile UE unde pot primi ingrijirea de care au nevoie" Razboiul din Ucraina a schimbat viata a milioane de oameni. Milioane…

- „Am incercat sa explic celor care, pe nedrept, țin Romania departe de Schengen. Am venit dupa doua discursuri care au vorbit despre corupția in Romania, despre infrastrucrura, au fost propuse sancțiuni pentru modul in care au vorbit despre Romania. Cu excepția celor doi, restul au avut discursuri apreciative…

- Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare decat in orice alt moment de la inceputul razboiului in urma cu sase luni, potrivit DPA. Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust-Dunaisk de la Dunare si au incarcat o cantitate totala…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, la Suceava, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. „Prima suma de bani de la Uniunea Europeana a ajuns in tara. Este vorba…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre populatie ca numarul total al diferitelor rachete de croaziera pe care Rusia le-a folosit impotriva tarii sale se apropie de 3.500 si este pur si simplu imposibil sa numere loviturile artileriei rusesti. Liderul ucrainean anunta ca…

- Un barbat și o femeie din Briceni au fost trimiși pe banca acuzaților, dupa ce primul a introdus ilegal din Ucraina in Moldova țigari și alcool in valoare de peste 870.000 lei, iar femeia a oferit spațiu de depozitare a produselor.