- Un clujean este dat disparut, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de vineri, 31 martie, și nu a mai revenit. De 6 zile familia nu a mai auzit nimic de el. „La data de 4 aprilie a.c., in jurul orei 21.30, Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 3 Poliție Rurala Baciu a fost sesizata cu privire…

- O femeie de 33 de ani din municipiul Cluj-Napoca este cautata de familie și polițiști dupa ce ar fi plecat voluntar de acasa și nu ar mai fi revenit la adresa de domiciliu. Apelați 112 daca ați vazut-o.

- La data de 8 martie a.c., in jurul orei 01.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul Pop Bogdan Andrei, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar la data de 7 martie a.c., in jurul orei 16.00, de la domiciliul situat in municipiul Cluj-Napoca și nu a mai revenit.…

- Un baiat in varsta de 13 ani din municipiul Cluj-Napoca a plecat de acasa duminica, 5 februarie, și nu s-a mai intors. Nu este, insa, prima data cand a disparut. Copilul a mai plecat de acasa in luna mai a anului trecut. Un copil de 13 ani este cautat de polițiști dupa ce a plecat de acasa și nu…

- Un minor de 13 ani a plecat de acasa in urma cu 2 zile și nu s-a mai intors, familia alertand Poliția, care la randul ei a transmis un anunț, in speranța ca cineva l-a vazut. ”La data de 7 februarie a.c. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul CSABOI [...] Articolul…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Gherla care a fost dat disparut pe 29 ianuarie 2023 dintr-un spital din Cluj-Napoca a fost gasit. Dupa dispariția din spital, unitatea medicala a sesizat poliția, iar aceasta a solicitat ajutorul comunitații pentru gasirea tanarului. Acesta s-ar fi aflat in Cluj-Napoca…