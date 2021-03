Stiri pe aceeasi tema

- IInstanța a respins cererea de arestare preventiva. Nu este insa o decizie definitiva.Brigada Rutiera facuse recent urmatoarele precizari."Urmare a accidentului din data de 27.02.2020, care a avut pe str.Mențiunii, din sectorul 2, soldat cu decesul a doua persoane, facem urmatoarele precizari:In baza…

- Autoarea teribilului accident din cartierul Andronache din Capitala a fost eliberata din arest si va fi cercetata sub control judiciar. Asa a decis instanta in fata careia a fost dusa astazi cu propunerea de arestare preventiva. Femeia a fost retinuta ieri de procurori dupa ce s-a stabilit ca s-a urcat…

- Femeia care a lovit mortal o fetița de 6 ani și o tanara de 20, sambata seara, pe o strada din cartierul Andronache din București, a fost reținuta luni. Decizia vine dupa ce legiștii au stabilit ca femeia bause inainte de a se urca la volan.

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, accidentul rutier soldat cu decesul a doua fete a fost retinuta pentru 24 de ore, a informat, luni, Brigada Rutiera a Capitalei. "Urmare a accidentului din data de 27 februarie, care a avut pe strada Mentiunii, din sectorul 2, soldat cu…

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie de 0,60 g/l in sange.…

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie…

- Audierile in dosarul de ucidere din culpa deschis dupa accidentul din București soldat cu moartea a doua fete se reiau luni. Cele doua se jucau pe trotuar in cartierul Andronache din Capitala cand au fost lovite in plin de un bolid scapat de sub control de șoferița.

- Un barbat in varsta de 49 de ani, care se deplasa pe bicicleta, și-a gasit sfarșitul, miercuri seara, fiind lovit din spate de un autoturism și proiectat in șanțul de la marginea drumului, unde a fost declarat și decedat. Cazul a pus probleme polițiștilor rutieri, șoferul parasind locul faptei. A ...