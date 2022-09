Femeia amendată cu 2.000 de euro pentru că a lăsat o cutie de carton lângă tomberon Lasarea unei cutii de carton langa tomberon in loc de ruperea ei si depozitarea in spațiul destinat reciclarii i-a adus unei femei din Madrid o amenda de 2.000 de euro. Este cea mai mare amenda aplica pana in prezent de autoritațile spaniole pentru abandonarea deșeurilor pe strada, scrie stirile tvr. Femeia amendata a comandat online un pachet de scutece și a lasat cutia pe jos, langa tomberon. Inspectorii au identificat-o dupa adresa trecuta pe cutie. Autoritațile locale din Madrid au mai acordat amenzi pentru depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor, dar in valoare de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- O femeie din Madrid a fost amendata cu 2000 de euro pentru ca a lasat o cutie de carton langa tomberon, in loc sa o rupa și sa o depoziteze in spațiul destinat pentru reciclare. Este cea mai mare sancțiune aplicata pana acum in Spania pentru abandonarea deșeurilor pe strada.

