- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- Editia aniversara a TIFF se deschide cu proiectii simultane in 20 de localitati din Romania. Este cea de-a 20-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF). Vineri, 23 iulie, de la ora 21:00, comedia spaniola „Dineu cu vecinii de sus/ Sentimental” (r. Cesc Gay) va avea parte de o…

- Lungmetrajul documentar ‘Iesirea trenurilor din gara’, regizat de Radu Jude si istoricul Adrian Cioflanca, intra, incepand de vineri, pe marile ecrane din Romania, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Filmul va rula la Bucuresti (Cinema Union, Cinema Muzeul Taranului, Cinema Elvire Popesco), Bistrita…

