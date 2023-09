Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Norbert, șoferul de 19 ani care noaptea trecuta a condus baut și a curmat viețile a trei tineri, in urma unui accident ingrozitor de autoturism petrecut DN 1, in zona Santimbru, a fost astazi dus pentru audieri la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. Pe numele tanarului a fost emis un…

- Șoferul CRIMINAL care a curmat trei vieți pe DN1, langa Santimbru a fost ARESTAT PREVENTIV Șoferul CRIMINAL care a curmat trei vieți pe DN1, langa Santimbru a fost ARESTAT PREVENTIV Tanarul de numai 19 ani care a curmat viețile a trei baieți in urma unui accident ingrozitor de mașina, dupa ce a condus…

- Șoferul unui troleibuz nu a acordat prioritate unui barbat ce traversa strada pe trecerea pe pietoni si a mers prin fața lui pe o strada din Capitala. Momentul a fost surprins de o camera de bord a unui automobil. Din imaginile trimise redacției PROTV se observa ca, in timp ce un barbat se deplasa pe…

- Un barbat a bandonat mai multe pisici pe o strada din Capitala. Momentul in care acesta arunca puii de pisica a fost surprins de o camera de supraveghere și publicat pe o rețea de socializare.

- O mama și-a ucis ambele fiice și apoi a incercat sa se sinucida intr-o micuța așezare austriaca. Cei 2.400 de locuitori din Absdorf, districtul Tulln, au fost șocați, potrivit cotidianului Heute. In Absdorf (districtul Tulln), o mama a marturisit luni ca și-a ucis cele doua fiice (in varsta de 7 ani…

- Tanarul in varsta de 22 de ani, David Irinel Pleșca, din Fratauții Noi, implicat in accidentul din seara zilei de 20 iunie, de la Fratauții Vechi, se vrea in libertate. Acesta a contestat masura arestului preventiv luata de un magistrat de drepturi și libertați de la Judecatoria Radauți pentru o ...

- Ieri, 21 iunie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au identificat și reținut un barbat de 30 de ani, din Cugir, care locuiește fara…

- Barbat filmat cand intra intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa, in Viseu de Sus. Un barbat din Viseu de Sus a fost filmat de o camera de supraveghere cand, in timp se afla la volanul unui autoturism de teren, a intrat intentionat in masina in care se aflau sotia si fiica sa. Pe…