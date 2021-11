Femei examinate ginecologic forțat pe Aeroportul din Doha Mai multe femei au fost supuse unor examinari ginecologice fortate pe Aeroportul din Doha. Acestea vor da in judecata Qatarul in justitia din Australia. Femeile cer despagubiri pentru acest incident condamnat la nivel mondial. Pasagerele de la zece zboruri ale Qatar Airways cu plecare de la Doha, intre care 13 australience, au fost supuse unor examinari la sfarsitul lui 2020 pentru a fi gasita mama unui bebelus abandonat intr-o toaleta a aeroportului. Incidentul a alimentat ingrijorarile privind tratamentul asupra femeilor in Qatar, tara din Golf care se pregateste sa gazduiasca mii de turisti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatie incredibila pe Aeroportul din Doha! Mai multe femei care au fost supuse unor examinari ginecologice fortate vor da in judecata Qatarul in justitia din Australia, cerand despagubiri pentru acest calvar condamnat la nivel mondial. Femei de la zece zboruri ale Qatar Airways cu plecare de la Doha,…

- Sydney, cel mai mare oras din Australia, va relaxa noi restrictii antiepidemice incepand de luni, la o luna dupa ce a iesit dintr-un lockdown ce a durat aproape 100 de zile, in contextul in care rata de vaccinare a rezidentilor sai care au primit ambele doze ale unor vaccinuri anti-COVID-19 se apropie…

- Președintele Emmanuel Macron l-a acuzat pe premierul Australiei, Scott Morrison, ca l-a mințit cu privire la anularea unui contract de construcție a unui submarin in septembrie, relația dintre cele doua țari fiind afectata. Emmanuel Macron i-a adus acuzații serioase lui Scott Morrison, susținand ca…

- Dupa 18 luni in care a impus la frontiere unele dintre cele mai stricte reguli legate de noul coronavirus din lume, care interziceau cetatenilor sa se intoarca sau sa iasa din tara, cu exceptia acordarii unor exceptii, aproximativ 14 milioane de australieni din statele Victoria, New South Wales si Canberra…

- O mama a doi copii a fost lovita mortal de un camion in timp ce traversa strada, in Australia. Din nefericire, femeia nu a mai avut nicio șansa la viața, in ciuda eforturilor medicilor. Incidentul nefericit a avut loc in Sydney. Valentina lucra de mai mulți ani in televiziune, iar toata lumea o descria…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut miercuri Frantei, recurgând la o exprimare în ''frangleza'', sa-si revina dupa ce si-a exprimat furia fata de pactul de securitate în Indo-Pacific încheiat între SUA, Australia si Regatul Unit, relateaza AFP si dpa,…

- Anuntul unui parteneriat strategic intre SUA, Australia si Regatul Unit in detrimentul unui contract pentru submarine incheiat de Canberra cu Franta reprezinta o marturie a "dialogului politic inexistent in cadrul Aliantei Nord-Atlantice", a declarat miercuri ministrul francez al apararii, Florence…

- Decizia Australiei de a se dota cu submarine nucleare, in parteneriat cu SUA si Marea Britanie, subliniaza cresterea in putere a marinei chineze, din ce in ce mai presanta in Pacific, comenteaza joi France Presse. Australia, care dispune de sase submarine Collins cu propulsie diesel-electrica…