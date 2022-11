Femei din şapte regiuni vor prezenta afaceri reziliente la schimbările climatice Circa 60 de femei din raioanele Nisporeni, Calarași, Basarabeasca, Leova, Dubasari, UTA Gagauzia și regiunea transnistreana au obținut granturi in valoare de pina la 4.400 de dolari fiecare pentru a iniția in gospodariile lor activitați economice reziliente la schimbarile climatice. Ieri, acestea au primit certificatele de grant, transmite Moldpres. Beneficiarele au fost selectate in cadrul run Citeste articolul mai departe pe noi.md…

