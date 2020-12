Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a lansat un atac vehement impotriva vaccinurilor contra COVID-19, neezitand sa asigure ca vaccinul de la Pfizer ar putea transforma persoanele vaccinate in "femei cu barba" sau "in crocodil", informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat marti pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, cu care s-a declarat "gata sa colaboreze", chiar daca este ultimul lider din G20 care l-a felicitat pe noul presedinte american, transmite AFP preluat de agerpres. "Salutarile mele presedintelui Joe…

- Ministrul Sanatatii din Brazilia, Eduardo Pazuello, a declarat, in contextul agravarii celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus si al unei presiuni tot mai mari cu care se confrunta guvernul brazilian, ca intentioneaza sa vaccineze intreaga populatie a acestei tari sud-americane impotriva…

