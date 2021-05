Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doi ani, agenti de politie de la Rutiera Sibiu au fost filati, astfel ca procurorii au reușit sa aduca impotriva lor 170 de capete de acuzare – cele mai multe – 115 – pentru luare de mita, iar restul pentru abuz in serviciu si fals, scrie Antena3. Activitatea infractionala a celor cercetati…

- „Deținatorii de autoturisme din Strehaia au fost luați la bani marunți de catre Garda de Mediu. Comisarii de la Mediu au luat la puricat activitatea rromilor. Pe terenurile lor se desfașoara activitați ilegale, aceștia dezmembreaza mașini, iar apoi componentele le ard. Deșeuri arse ilegal in Strehaia…

- In urma cu puțina vreme s-a aflat ca Irinel Columbeanu scrie o carte, iar acum afaceristul a dezvaluit și care e subiectul. In sute de pagini va povesti despre viața sa personala, dar și detalii despre poveștile de dragoste pe care le-a trait cu femei celebre. Afaceristul a trecut printr-o perioada…

- Trei femei au primit burse in valoare de 1.600 de euro in Germania pentru "a nu face nimic", a anuntat Universitatea de Arte Frumoase din Hamburg (HFBK), relateaza dpa. Hilistina Banze, Mia Hofner si Kimberley Vehoff au fost selectate de un juriu, care a analizat cererile depuse de 2.864 de…

- Roxana Dobre și Florin Salam au spus adevarul despre relația lor de iubire, dar și despre cum a reacționat soția artistului cand acesta a fost surprins la petreceri cu mai multe femei misterioase. Cei doi au vorbit in exclusivitate intr-un interviu oferit pentru Xtra Night Show.

- Conducerea Consiliului Județean a dispus un audit la Teatrul ”Alexandru Davila” privind modul cum a fost cheltuit bugetul mai mult decat generos (asta ca sa nu-i spunem deșanțat!) alocat in anul pandemic 2020. Auditul va viza atat perioada de cateva luni cat a fost manager controversatul Nicolae Poghirc,…

- Celebre lucrari muzicale, in interpretari propuse de muzicieni romani, cele mai multe inregistrari fiind realizate pe parcursul anului 2020, in cadrul unor concerte fara public: in fiecare zi a lunii martie, Radio Romania Muzical aduce in cele mai neașteptate spații publice – hipermarketuri, mall-uri,…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.923 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…