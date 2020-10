Feluri in care concediul te ajuta sa fii mai productiv Cu totii alegem vacantele si concediile pentru a ne detasa de munca si de rutina, dar, in mod surprinzator sau nu, timpul rezervat relaxarii te ajuta sa te intorci cu forte noi la munca si sa fii mai productiv. O mai buna gestionare a stresului si concentrarea sunt doar cateva dintre avantajele cu care te intorci dintr-un concediu binemeritat, chiar daca este vorba de o escapada de weekend. Daca iti este greu sa te detasezi de munca, este posibil sa incepi sa suferi de sindromul burnout sau alte afectiuni cauzate de stres. Pentru a nu atinge acest punct, bucura-te de o vacanta cat mai repede.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

