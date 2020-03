Felul în care Japonia a controlat epidemia de COVID 19 fără măsura izolării generale obligatorii Potrivit statisticilor Bancii Mondiale, populația Japoniei de peste 65 de ani reprezinta un procent de 28%, cel mai ridicat din lume, depașind chiar Italia, ceea ce o face vulnerabila la epidemie, transmite BBC, citat de Stirileprotv.ro. Totodata, japonezii au un consum ridicat de tutun, ceea ce nu ajuta la combaterea bolilor respiratorii. Iar orașele sunt cunoscute pentru densitatea mare a populației. Cel mai curios aspect in cazul Japoniei este ca, in ciuda tuturor celor de mai sus, guvernul nu a decretat blocarea regiunilor sale sau izolarea obligatorie a cetațenilor pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

