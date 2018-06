Stiri pe aceeasi tema

- Combaterea terorismului si a traficului de droguri se numara printre prioritatile lui Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, potrivit proiectului managerial publicat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres."Pe…

- Secția pentru pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii procurorului Felix Banila in functia sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.…

- Daniel Horodniceanu, care a candidat pentru un nou mandat in funcția de procuror-șef al DIICOT, a declarat ca este curios sa afle care au fost criteriile care au stat la baza alegerii ministrului Justiției. Reamintim ca Tudorel Toader l-a propus pe Felix Banila pentru șefia DIICOT . „Nu am nicio idee…

- „In urma desfasurarii procedurii de selectie a procurorilor, in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care a avut loc in data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justitiei, va aducem…

- DIICOT ar putea ramane fara sef la mijlocul acestui an. Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat,…

