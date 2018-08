Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a numit-o in functia de consilier pe Mariana Alexandru, fost procuror in cadrul DNA. Mariana Alexandru a ocupat functia de procuror-sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie din DNA, ea iesind la pensie in septembrie…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numire a lui Felix Banila in functia de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism pe o perioada de 3 ani.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr o postare pe Facebook ca a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT. Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a domnului Oliver Felix Banila in functia…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justitiei de avizare a numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, avizul urmand sa fie transmis in data de 6 iunie.

- Ministerul Justiției a anunțat propunerea inaintata de ministrul Tudorel Toader catre Consiliul Superior al Magistraturii pentru preluarea funcției de procuror-șef al DIICOT. Tudorel Toader nu a propus inca un...

- Interviurile sustinute vineri la Ministerul Justitiei de cei doi candidati la functia de procuror-sef al DIICOT s-au incheiat, rezultatul urmand a fi anuntat pe data de 14 mai. "Mi-a placut foarte mult ca au citit proiectul de management. Mi-au pus intrebari foarte bune, pertinente, cred ca am raspuns…

- DIICOT. Daniel Horodniceanu si Felix Banila îndeplinesc conditiile pentru a candida la functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), urmând sa sustina interviurile vineri.