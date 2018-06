Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii reuniti in Adunarea Generala a DIICOT au decis luni sa trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care solicita respingerea numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor, procurorii de la DIICOT s…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, emiterea unui aviz pozitiv pentru Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror sef al DIICOT, potrivit unor surse judiciare.Magistratul a sustinut interviul in fata procurilor CSM, la sedinta participand si cel care…