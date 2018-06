Felix Banila, candidat la sefia DIICOT, a afirmat marti, inainte de prezentarea proiectului managerial la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ca are toate calitatile necesare ocuparii acestei functii. "Ma recomanda cei peste 20 de ani de activitate, experienta profesionala pe care o am si am acumulat-o pana la momentul de fata si cred ca am toate calitatile necesare ocuparii acestei functii", a declarat Felix Banila. El a evitat sa raspunda intrebarilor legate de prioritatile pe care le are, precizand ca va da detalii dupa finalizarea audierii. "Aceasta audiere va fi transmisa live de Consiliul…