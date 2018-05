Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle se va alatura unui grup restrans de ''oameni de rand'' care au devenit membri ai familiilor regale prin casatorie, dupa ce actrita va deveni sotia printului Harry al Marii Britanii in data de 19 mai. Markle, in varsta de 36 de ani, calca pe urmele lui Kate Middleton, care…

- Una dintre cele mai celebre arme din istoria cinematografiei, folosita de Han Solo, personajul din saga "Razboiul stelelor/ Star Wars", evaluata la 300.000 - 500.000 de dolari, va fi scoasa la licitatie pe 23 iunie, la casa Julien’s Auctions din...

- Pistolul folosit de personajul Han Solo (Harrison Ford) in filmul ''Return of the Jedi'' (1983), cel de-al treilea lungmetraj al seriei originale ''Star Wars'', va fi scos la licitatie in luna iunie, se arata intr-un comunicat difuzat de casa Julien's Auctions…

- Una dintre cele mai celebre arme din istoria cinematografiei, folosita de Han Solo, personajul din saga "Razboiul stelelor/ Star Wars", evaluata la 300.000 - 500.000 de dolari, va fi scoasa la licitatie pe 23 iunie, la casa Julien’s Auctions din Los Angeles, transmite Reuters.

- Mai multe costume de scena, o chitara si accesorii utilizate in concerte de cantaretul american Prince vor fi puse in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata de casa Julien's Auctions la New York pe 18 mai, la peste doi ani de la moartea artistului, informeaza AFP. Vedeta licitatiei…

- Printul Harry si Meghan Markle vor forma un cuplu implicat care va redefini imaginea monarhiei britanice, estimeaza Andrew Morton, biograful fostei actrite, intr-un interviu pentru AFP. Dupa nunta de la 19 mai, americanca se va numara printre "Cei patru fantastici", respectiv tanara generatie din familia…

- Conform unei traditii regale vechi de aproape 100 de ani, pe care va trebui sa o urmeze si printul Harry la nunta sa cu Meghan Markle, verigheta miresei este confectionata din aur galez, informeaza Reuters. Strabunica sa, Regina Mama Elisabeta, a fost prima din familia regala care a purtat…