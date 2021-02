Felicitările virtuale, recomandate în locul florilor și mărțișoarelor oferite de 1 și 8 martie la școală Elevii nu le mai pot oferi, personal, profesorilor și colegilor marțișoare și flori in zilele de 1 și 8 martie, așa cum se intampla an de an. Secretarul de stat in Ministerul Educației, Sorin Ion, a precizat ca este interzis schimbul de obiecte personale, conform unui ordin comun al miniștrilor Educației și Sanatații. „Trebuie sa respectam legea, așa cum este. Nu cred ca cineva va da o derogare de la ordinul comun și sa spunem ca se interzice schimbul de obiecte persoanele, mai puțin marțișoare și flori. Știu, o sa parem antipatici, dar, in primul rand, noi discutam despre protecția și sanatatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

