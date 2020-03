Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – O urna va fi cea care va asigura, in fiecare scoala, repartizarea destinelor copiilor la clasa, pe invatator, procedura fiind una aleatorie. Asta dupa repartizarea pe circumscriptii scolare! E forfota mare, ca vine luna Martișorului, cand cei mai mici se pregatesc pentru inscrierea in…

- Ianis Hagi are Scotia la picioare, dupa ce a inscris golul victoriei pentru echipa sa, Glasgow Rangers, chiar la debutul in tricoul formatiei antrenate de Steven Gerrard. In minutul 84, scorul intre Rangers si Hibernian era egal, 1-1, moment in care Ianis l-a invins pe portarul advers cu un sut bine…

- Deputatul PSD Prahova Laura Moagher se numarar printre vicepreședinții organizației, fiind inclusa in echipa de conducere cu care Bogdan Toader a fost reales, joi seara, președinte al acestei filiale ( VEZI DETALII) . "Prosperitate Solidaritate Demnitate Tot ceea ce conteaza pentru a incununa cu succes…

- Lionel Messi (32 de ani) a inscris 500 de goluri și a oferit 200 de pase decisive in ultimele 500 de meciuri disputate in tricoul celor de la FC Barcelona, arata o statistica realizata de clubul catalan, anunța MEDIAFAX.Fotbalistul argentinian are o medie de exact un gol pe meci, la care se…

- Anuntul a fost facut marti de Federatia Romana de Scrima, printr-o postare pe contul de Fcebook: "Ana Maria Popescu este nr 1 mondial!Parcursul excelent de la Havana si locul doi obtinut in finala Cupei Mondiale din capitala Cubei au readus-o pe Ana pe primul loc al clasamentului mondial…

- Așa cum bine spunea cineva, o data pe an, papușile traverseaza religiile, sparg vitrinele, trec printre galantare, salarii și paini și ajung in brațele unui ințelept, care le ofera, cu darnicie, celor mici. Așa s-au petrecut faptele și in comuna Alexandru cel Bun, miercuri, 18 decembrie, cand Moș Craciun…

- Pentru șefia DIICOT, DNA și Parchetul General nu s-a inscris nici macar un candidat in cursa. In ciuda acestui fapt, Catalin Predoiu, ministrul Justiției nu-și face griji.Pentru conducerea DIICOT, DNA și Parchetul General nu s-a inscris nimeni in concurs, dar Catalin Predoiu iși pune mari speranțe in…

- Al-Sadd, echipa condusa de Xavi, a inregistrat un debut cu succes in Campionatul Mondial al Cluburilor, dupa ce a invins, cu scorul de 2-1 pe Hienghene, anunța MEDIAFAX.Citește și: PSD lovește in Guvern: A respins proiectul de lege In minutul 26, Al-Sadd a deschis scorul, prin Bounedjah…