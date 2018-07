Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat din nou NATO marti seara, sugerand ca trimiterea trupelor NATO pentru a apara un aliat de mici dimensiuni ca Muntenegru s-ar putea incheia cu un dezastru, scrie Politico, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu difuzat la Fox News de ce SUA…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a transmis aliaților NATO ca Germania trebuie sa cheltuiasca mai mult in domeniul apararii, in urma unei discuții ”fundamentale”, desfașurate in cadrul summitului NATO de joi. „Am avut un summit foarte intens”, le-a declarat Merkel reporterilor, adaugand ca Donald…

- Aliații NATO au reluat discuțiile privind contribuțiile statelor la bugetul Alianței. Iar presedintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa bugetului consacrat apararii de aliatii din NATO si a practicilor comerciale europene, in cadrul unei sesiuni neprogramate cu

- SUA ar trebui sa pretuiasca Europa ca pe cel mai apropiat aliat al sau, a afirmat marti presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care i-a cerut presedintelui american Donald Trump sa inceteze cu mustrarile la adresa aliatilor din NATO in legatura cu nivelul cheltuielilor militare, insistand…

- Incheiat cu puțin timp in urma, Campionatul de atletism și cros al M.A.I. ne-a adus o noua medalie de aur. Pompierul satmarean, plt. adj. șef Radu Pop a fost desemnat, al treilea an consecutiv, campion național la aruncarea greutații – categoria +45 de ani. „Felicitari! Mult succes pe viitor, putere…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…

- Discutiile dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un din Singapore ar putea dura doua zile daca totul va merge bine, conform unor surse CNN. Oficialii americani au facut pregatirile pentru o a doua zi de intalniri daca cei doi vor decide ca vor continua discutiile,…

- T-Mobile USA Inc a anuntat achizitionarea rivalei Sprint Corp, intr-o tranzactie de 26 de miliarde de dolari realizata exclusiv prin schimb de actiuni. Astfel, tranzacția combină al treilea şi al patrulea mare jucător pe piaţa americană de telecomunicaţii, generând…