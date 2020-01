Stiri pe aceeasi tema

- Georgeta Popescu si Andrei Nica, medaliati cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret in proba de monobob, au devenit peste noapte noile vedete ale sporturilor de iarna din Romania, care care sufera insa in continuare de absenta unei infrastructuri adecvate si de lipsa materialului de concurs. …

- Georgeta Popescu, care a cucerit pentru Romania prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne, editia de iarna, a declarat pe aeroportul Otopeni, la revenirea in tara, ca victoria din proba de monobob a fost o mare surpriza. Romania a cucerit pana acum trei medalii la Jocurile…

- Andrei Nica a cucerit, luni, medalia de aur in proba masculina de monobob, la Jocurile Olimpice de Tineret, editia de iarna, de la Lausanne (Elveția).Andrei Nica a fost cronometrat cu timpul de 2 min 24 sec 80/100, timp identic cu al germanului Alexander Czudaj, care era lider dupa prima mansa.Medalia…

- Romania are o campioana olimpica la monobob. Georgeta Popescu a castigat, duminica, medalia de aur in proba de monobob, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne. Este a doua medalie obtinuta de sportivii romani la actuala editie a Jocurilor de Iarna. Georgeta Popescu, antrenata de Cezar Popescu…