- ”Guvernul Romaniei este gata sa lucreze constructiv cu dumneavoastra in interesul cetatenilor nostri”, a scris Ciolacu.Liderii Uniunii Europene au decis, joi, sa o propuna pe Ursula von der Leyen, provenind din familia politica de centru-dreapta, pentru un al doilea mandat de cinci ani in fruntea Comisiei…

- Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a apreciat drept „important” sa nu fie exclus vreun stat membru al UE din negocierile pentru atribuirea functiilor de top in institutiile UE, dupa ce sase lideri europeni reprezentand principalele familii politice pro-europene s-au inteles deja intr-un…

- Cei sase negociatori ai celor trei familii politice europene din cadrul majoritatii - PPE, S&D si Renew - au ajuns la un acord, prin videoconferinta, prin care Ursula von der Leyen urmeaza sa fie propusa de catre Consiliul European la un al doilea mandat al Comisiei Europene (CE), portughezul socialist…

- Un consens neobișnuit și neașteptat de rapid pare sa se fi format in privința principalelor patru funcții din Uniunea Europeana, la doar cateva zile de la alegerile europarlamentare: Ursula von der Leyen (Germania) ar urma sa ramana președinta a Comisiei Europene pentru un nou mandat, portughezul Antonio…