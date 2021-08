Felicitari, Gabriel Lazany si echipei!

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița va inaugura in curand cea mai moderna Unitate de Primiri Urgențe din țara. Modernizarea s-a facut in urma semnarii unui contract in valoare de doua milioane de euro. CUM arata noua secție UPU Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița…

- Cele 3000 de suflete din comuna Parva vor fi ferite de lipsa de apa in perioadele cu seceta. Administrația locala a comunei a finalizat modernizarea și extinderea rețelei de apa și canalizare. Proiectul a fost derulat prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale și a costat 1.5 milioane de euro.…

- Premiul pentru Management și Dezvoltare Medicala, din cadrul Galei Elitelor Medicale, a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Bistrița, manageriat de Gabriel Lazany. ”Felicitari din suflet, intregii echipe medicale, sunt foarte mandru de voi, de tot ce am reușit sa facem impreuna. In spatele acestui…

- Ședința de lucru de la CJ Bistrița-Nasaud a fost dedicata informarii despre tendințele și prioritațile Uniunii Europene. Astfel, se incearca maximizarea șanselor de accesare de fonduri europene. Afla ce planuiește președintele Emil Radu Moldovan: Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a gazduit astazi o…

- Continuam seria de interviuri despre sport și fitness cu oameni care ne inspira. Zilele acestea am stat de vorba cu Catalin Croitoru, un tanar antrenor de fitness din București. In varsta de 37 de ani, Catalin este inzestrat cu o experiența vasta in domeniul fitness-ului de peste 10 ani, iar acum e…

- Certificarea heliportului Bistrița este la un pas distanța! Echipa care va deservi acest serviciu, in frunte cu managerul Lazany sunt acum la București, la instruire. Dupa 9 ani de zile, de cand a fost doar un vis, o vorba spusa, heliportul din Bistrița a fost finalizat. E GATA! La noua ani de cand…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița a fost nevoit sa ia masuri urgente pentru a securiza buletinele de analiza Real Time PCR. Asta dupa ce au aparut mai multe persoane care falsifica teste negative Covid și le vand celor care au de plecat in strainatate. In ultima perioada Poliția Romana a dat peste…