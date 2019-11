„Felicitări, domnule președintele Klaus Iohannis” – Mihai Chirica Indiferent de cum a votat fiecare dintre noi, de acum nu mai suntem imparțiți pe partide, nu mai suntem divizați de orgolii, nu mai acceptam lupte fratricide. De astazi, suntem toți ieșeni, suntem toți romani! Felicitari, domnule președintele Klaus Iohannis, pentru caștigarea alegerilor! Dupa bucuria fireasca a momentului, trebuie sa ne gandim și la responsabilitatea votului acordat de romani! Romania sufera, Iașul sufera , romanii de pretutindeni sufera – iar de maine, acest lucru trebuie sa se schimbe! Dupa o lupta grea, de uzura, am reușit sa eliberam Romania și Iașul de PSDragnea! Nu cred… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redam mesajul postat de primarul Mihai Chirica dupa victoria obtinuta de Klaus Iohannis: Dragi ieseni, dragi romani, dragi romani de pretutindeni, In primul rand va multumesc pentru mobilizarea extraordinara in exercitarea acestui esential drept democratic. Indiferent de cum a votat fiecare dintre noi,…

- Primarul Iașului a declarat, duminica seara, la scurt timp dupa închiderea urnelor, ca nu crede ca razboiul a fost câștigat, dar ca „dupa o lupta grea, de uzura, am reușit sa eliberam România și Iașul de PSDragnea”, potrivit Mediafax. Primarul Iașului, Mihai Chirica,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, le-a multumit cetatenilor, duminica seara, dupa inchiderea sectiilor de votare, pentru mobilizarea extraordinara in exercitarea acestui esential drept democratic, votul, mentionand ca "este momentul reconstructiei", informeaza Agerpres.Citește și: Explicațiile…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, ca presedintele Klaus Iohannis a sadit doar ura, dezbinare si dispret in cei 5 ani de mandat de presedinte al Romaniei. „Nu plecam, domnule Iohannis. Romania este a tuturor romanilor, asa cum ar trebui sa fie si presedintele! Nu puteti sa ne impartiti…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, ca presedintele Klaus Iohannis a sadit doar ura, dezbinare si dispret in cei 5 ani de mandat de presedinte al Romaniei. "Nu plecam, domnule Iohannis. Romania este a tuturor romanilor, asa cum ar trebui sa fie si presedintele! Nu puteti…

- Codin Maticiuc și-a spus parerea, in mediul online, despre primul tur al alegerilor prezidențiale 2019 din Romania. In mesajul postat pe contul sau de socializare, Codin Maticiuc face referire la procentele acumulate de Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, care s-a clasat pe locul al doilea…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Presedintele liberalilor valceni, deputatul Cristian Buican, l-a asigurat vineri, la intalnirea electorala din Ramnic, pe presedintele Klaus Iohannis ca valcenii il vor sustine pentru un nou mandat la Cotroceni, el fiind convins ca alegatorii vor aprecia ca, pentru prima data in zeci de ani, Romania…