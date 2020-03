FELICITARI DE 8 MARTIE 2020. Cele mai frumoase urări de Ziua Femeii 2020 Felicitari 8 Martie. Mesaje 8 Martie. La mulți ani de 8 Martie - Ziua Femeii! “Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor – desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit – pentru ca sunteti cele care suflati dragoste peste orice faceti voi si familia voastra, pentru ca sunteti cele care numai cand priviti catre copiii vostri, dati lumii mai multa frumusete, pentru ca sunteti cele care gasesc in fiecare zi timp pentru orice problema si orice nevoie a celor dragi, pentru ca, desi va mai plangeti cateodata, o luati de la capat in fiecare zi, mai puternice si mai hotarate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

