- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cițu publicata in Monitorul Oficial (mai multe aici). Berceanu face parte USRPLUS și susține ca in spatele deciziei lui Florin Cițu ar fi vorba de motive politice (mai multe aici). In apararea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, și-a prezentat vineri, 17 septembrie, la Targu Mureș, in cadrul unei ședințe a Comitetului Director Județean al PNL Mureș, moțiunea "Romania liberala" prin care candideaza la funcția de președinte al PNL. "Liberalilor de aici le-am transmis mesajul Moțiunii "Romania…

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a dezvaluit miercuri seara detalii despre comportamentul lui Florin Citu la varful executivului. „Aceste 8 luni sunt proba maturitatii noastre. In felul in care am fost tratati si la comportamentul premierului Citu, am trecut cu rabdarea de orice limita.…

- Propunerea premierului Florin Citu pentru functia de ministru al Finantelor este Dan Vilceanu, scrie romania24.ro. Seful Executivului a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca ii va solicita presedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic National…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26%, in primele 6 luni ale acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut. Productia industriala a crescut cu 16,0%, ca serie bruta, in primele 6 luni ale acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut”, a scris Florin Citu, joi pe Facebook. Postarea…

- UPDATE: Postarea premierului a generat un val de critici si ironii. In doar 20 de minute, s-au strans peste 140 de comentarii, cele mai multe acide. ”Exact deageaba daca la piata simtim altceva si atunci cand platim energia electrica si gazele si celelalte cheltuieli”, a comentat un barbat. ”Eu ii…

- "Am intrat in competitie electorala pentru functia de presedinte al PNL si orice evaluare, in momentul de fata, a activitatii premierului sau Guvernului ar putea fi privita din perspectiva acestei competitii. Oricum, va exista o competitie si, probabil, colegii mei, cand vor veni sa voteze presedintele…

