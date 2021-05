Felicitări, Carmen! Carmen este o tanară in varsta de 20 de ani, eleva a Școlii Postliceala "Gheorghe Marinescu" din Targu-Mureș. De trei ani este voluntar la ISU Mureș, dupa cursuri sau in zilele libere Carmen imbraca uniforma roșie și se alatura colegilor ei de pe echipajele de prim ajutor. Așteptand autobuzul dupa terminarea turei, a auzit strigate venind din spatele ei și a vazut un barbat cazut la pamant... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

