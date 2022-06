Stiri pe aceeasi tema

- Chef Florin Dumitrescu a plecat in vacanța peste hotare alaturi de familia lui. Tutuși, celebrul bucatar de la Chefi la Cuțite nu a ales o destinație foarte indepartata, ci un oraș cochet din Italia. Afla cat costa o noapte de cazare in locația aleasa de chef!

- Jorge iși sarbatorește ziua de naștere peste cateva zile, iar indragitul artist a decis sa mearga impreuna cu familia lui intr-o vacanța departe de meleagurile romanești. Aceștia au ales o destinație de vis, tocmai in Turcia. Iata care sunt prețurile pentru astfel de vacanța!

- Cantareața, mai nou actrița intr-un serial Kanal D, "Strada Speranței", i-a explicat Ionelei Nastase in cadrul emisiunii "La Cina" de ce a slabit atat de drastic și cum se menține in forma la aproape 51 de ani. Una dintre vedetele showbizz-ului romanesc a marturisit ca n-a mai fost intr-o vacanța din…

- Amalia Bellantoni a simțit ca este momentul sa se bucure de cateva zile de relaxare, așa ca și-a luat cei doi copii și soțul și au plecat in Sicilia! Ei bine insa, nici nu au ajuns bine pe meleagurile Italiei ca problemele și-a facut deja apariția in viața lor. Iata cu ce peripeții s-au confruntat!

- Anca Turcașiu e cea mai fericita, caci astazi are loc un eveniment foarte important in familai ei. Fiul ei, Radu, s-a casatorit. Cantareața a anunțat cu mare bucurie ca de acum are doi copii.

- Giulia Anghelescu este plecata de cateva zile bune in vacanța alaturi de cei doi copii și soțul ei, insa se pare ca problemele de sanatate nu-i dau deloc pace. Daca inainte sa plece departe de meleagurile romanești s-a confruntat cu diferite afecțiuni, nici acum nu traverseaza o perioada foarte buna.…