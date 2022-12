Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Temișan și Andreea Balan au fost impresionați de momentul lui Connect-R și Shift la Te cunosc de undeva. Cei doi jurați s-au ridicat in picioare pentru a comenta prestația celor doi concurenți care s-au transformat in Prince și au intepretat piesa ”Purpple rain”.

- In aceasta seara, la Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Mika și au interpretat piesa ”Grace Kelly”. Cum au comentat jurații momentul celor doi și ce le-a transmis Sore.

- In ediția din aceasta seara, 3 decembrie 2022, Feli și Nicolai Tand s-au transformat in Loli Phabay și au interpretat piesa “Satra” in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Iata ce a marturisit jurații despre momentul celor doi concurenți!

- In editia cu numarul 11, din data de 18 noiembrie 2022, a emisiunii "Te cunosc de undeva", Sezonul 18, Sore și Emma de la Zu s-au transformat in Shakira & Alejandro Sanz, unde au interpretat piesa ”La Tortura”.

- In ediția cu numarul zece din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Toy Box și au interpretat piesa ”Tarzan & Jane”. Momentul lor a fost unul de senzație iar jurații au fost impresionați de intreg momentul.

- Feli și Nicolai Tand au trecut, in aceasta seara, printr-o transformare spectaculoasa la Te cunosc de undeva - Sezonul 18. In ediția cu numarul opt a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Mioara Velicu și au interpretat piesa ”Hora mea moldoveneasca”, iar prestația celebrului chef nu a fost…

- Radu Pietreanu a venit la Stand-Up Revolution in calitate de invitat special, iar glumele pe care a ales sa le spuna i-au cucerit pe cei cinci jurați. Desigur, și oamenii din public s-au amuzat copios. Momentul complet al comediantului va putea fi urmarit maine seara, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

- Cuza și Emi au interpretat piesa ”Blurred lines”. S-au transformat in Robin Thicke și Pharrell și au impresionat jurații in ediția cu numarul șase, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Cum au comentat jurații prestația lor.