Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, Feli Donose a devenit pentru prima oara mama, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Pana acum, artista a ținut-o pe micuța departe de ochii curioșilor, iar astazi și-a surprins fanii de pe contul de socializare. Intr-una din fotografiile postate pe InstaStory, Feli apare alaturi…

- Feli este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. De cand a nascut, vedeta este in al noulea cer și nimeni și nimic nu o mai poate desparți de fiica sa, Nora Luna. Artista a postat o imagine impresionanta cu micuța.

- Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de dragoste pentru azi SAMBATA 2 NOIEMBRIE 2019. Soarele in Scorpion se armonizeaza cu Nodurile Lunare azi si exista lumina la capatul tunelului! Urmeaza aceasta lumina prin intuneric… Este o zi buna sa fii aproape de oameni care…

- Marina Almasan a trecut prin clipe de groaza acum cațiva ani, cand fiica sa ar fi vrut sa se sinucida. Pe cand avea doar 24 de ani, tanara a trait o poveste de dragoste timp de un an alaturi de un barbat. Cand acesta a anunțat-o ca vrea sa se desparta, adolescenta isi suna mama si o ameninta ca se…

- Feli Donose, una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, a devenit in urma cu un an mama unei fetițe superbe. Cantareața a dezvaluit in cadrul emisiunii Vorbește Lumea cum i s-a schimbat viața de cand a devenit mama.

- Programul de screening ”Invinge cancerul colorectal. Un test pentru viața!” se bucura de un real succes. In prima luna de la demarare, nu mai puțin de 555 de persoane, trecute de 55 de ani, s-au inscris și au primit gratuit teste imunochimice medicale specifice FIT. Medicii de la NEOLIFE Medical Center…

- Viorica de la Clejani este o femeie sincera, care nu se ascunde dupa deget. Artista a știut mereu sa spuna lucrurilor pe nume și a demonstrat mereu ca cel mai important lucru pentru ea in viața este familia.