La 32 de ani, Feli traiește viața din plin: o cariera muzicala in ascensiune, o dragoste implinita, o vara cu multe concerte și un bebe pe cale sa vina, in noiembrie. Artista a visat mereu ca va avea o fetița. Doar ca planul nu era și acela sa o nasca chiar ea. Ii plac extrem de mult copiii, dar ca dintotdeauna i-a fost frica de naștere. Așa ca era sigura ca primul ei copil va fi unul adoptat. Se gandea serios la chestia asta și era pregatita sa o faca, chiar daca in momentul acela nu avea niciun partener. Acum, artista traieste o frumoasa poveste de dragoste cu un tanar pe nume Catalin. Feli…