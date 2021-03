Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Viile Tecii este cercetat de polițiști dupa ce ar fi distrus mai multe bunuri dintr-un apartament in care a stat cu chirie și ar fi furat un televizor. In urma unei sesizari, polițiștii au intocmit, vineri, un dosar penal pentru furt și distrugere și efectueaza cercetari pentru stabilirea…

- Un tanar din satul Florești a fost reținut, luni, dupa ce a furat, timp de doua saptamani, mai multe aparate electronice și electrocasnice dintr-un imobil nelocuit din aceeași localitate. Prejuidiciu, de peste 1.000 de euro, a fost recuperat de catre oamenii legii. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala…

- Un barbat din Rebra a fost prins de polițiști, beat crița la volan. Valoarea etilotestului i-a suprins și pe oamenii legii. Dupa ce ii va fi stabilita alcoolemia in sange, rebreanul risca aplicarea unei masuri preventive. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, azi-noapte, in jurul orei 01:40, polițiștii Biroului…

- Un sucevean este cercetat pentru furt de catre polițiștii bistrițeni, dupa ce a lasat-o fara 2.000 lei pe o batrana din Josenii Bargaului. Barbatul a intrat joi in casa femeii, sub pretextul ca are de vanzare perne și pilote. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 4 februarie, in urma cercetarilor…

- Doi barbați din Bistrița-Nasaud au fost prinși crița la volan de catre polițiști, astfel ca s-au ales cu dosare penale. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, miercuri, 20 ianuarie, polițiștii Biroului Rutier au depistat și oprit pentru control un barbat de 44 de ani, de ani din Petriș, comuna Cetate, in timp…

- O tanara din Rebra a ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se afla a ieșit in afara parții carosabile și a ajuns intr-un șanț, pe DN 17, intre localitațile Sasarm și Beclean. La locul accidentului a intervenit modulul SMURD de la Garda de Intervenție Beclean, dar și polițiștii. Potrivit IPJ…

- O tanara din Nasaud este anchetata de polițiști dupa ce azi-noapte l-a lovit cu un cuțit pe un tanar dintr-o comuna invecinata. Se pare ca anterior cei doi tineri s-ar fi certat și agresat reciproc. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, azi-noapte, in jurul orei 02.44, polițiștii din Nasaud au intervenit ca…

- Doi șoferi din Bistrița-Nasaud s-au ales, miercuri seara, cu dosare penale, dupa ce au fost prinși conducand pe drumurile publice, deși consumasera alcool. In seara de 16 decembrie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au depistat in flagrant un barbat care conducea un autoturism, deși consumase…