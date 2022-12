Stiri pe aceeasi tema

- Serile sunt tot mai reci, dar strazile și mobilierul stradal din București se amesteca, de multe ori, cu negura nopții. Cineva trebuie sa se ocupe de indepartarea resturilor și mizeriei lasate peste zi de catre cei mai neglijenți și mai nepasatori! In sectorul 4, de aceasta problema se ocupa, in ciuda…

- Primaria Sectorului 4 creeaza sute de noi locuri de parcare si amenajeaza sensuri unice pentru fluidizarea circulatiei. Dupa ce, in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti au fost finalizate proiecte de infrastructura mare ce au presupus fluidizarea traficului prin largirea bulevardelor din zona de sud…

- Potrivit companiei, vor fi efectuate lucrari pe: • Conducta Dn 700 in zona Iancu de Hunedoara din Sectorul 1 pentru reintregirea Magistralei Grivita, aferenta CET Grozavesti. ”Oprirea este impusa de finalizarea lucrarilor si de executarea probelor de presiune pentru noul tronson de aproximativ 1,2…

- Scene halucinante au avut loc miercuri seara pe strazile Capitalei, in Sectorul 4. Un tanar aflat la volanul unui Mercedes circula haotic și a pus in pericol oamenii care se aflau pe strada. Totul s-a intamplat in intersecția de la Tineretului, a bulevardelor Gheorghe Șincai, Tineretului și Dimitrie…

- Acum nici un an, pe 8 noiembrie 2021, un barbat posta pe Facebook o fotografie cu aceeași limuzina Mercedes alb, parcata, oblic, pe un loc special pentru persoanele cu dizabilitați, din parcarea unui centru comercial. In seara zilei de 26 octombrie 2022, un șofer a fugit de langa un echipaj de Poliție…

- Șoferul unei limuzine Mercedes a reușit sa fuga miercuri seara in ciuda eforturilor mai multor forțe de ordine de a-l opri in timp ce se afla blocat la semafor in intersecția de la Tineretului, din centrul Bucureștiului. Dupa manevre repetate, șoferul a reușit sa fuga, chiar daca un poliițist și jandarmii…

- S.C. Vital S.A. anunța consumatorii de pe strada Crișan din Baia Mare ca vor ramane fara apa joi, 20 octombrie 2022, in intervalul orar 09.00 – 14.30, pentru efectuarea unor lucrari de reparații la rețeaua publica de alimentare cu apa. De asemenea, calitatea apei va fi afectata la indicatorul turbiditate,…

