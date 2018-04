Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana sprijina toate eforturile care au ca obiectiv prevenirea utilizarii armelor chimice, a precizat, sambata, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, relateaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.ro.

- May a declarat ca atacurile "vor afecta serios capacitatile regimului sirian de a cerceta, dezvolta si folosi arme chimice". De asemenea, prim-ministrul a adaugat ca Marea Britanie si aliatii sai au lovit un depozit de arme chimice si o facilitate de productie, un centru de cercetare a armelor…

- Folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferare, a normelor fundamentale de drept international, a afirmat sambata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Exprim solidaritatea cu…

- Rusia a anuntat sambata convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc, relateaza AFP. "Rusia convoaca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a…

- Documentul a fost aprobat cu 80 de voturi pentru si 11 impotriva, in conditiile in care erau necesare cel putin 80 de voturi pentru a trece initiativa.Rezolvarea disputei privind granita cu Muntenegru reprezinta o cerinta fundamentala pentru Kosovo din partea Uniunii Europene in vederea…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde la Bruxelles, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini.