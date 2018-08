Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana indeamna companiile sa intensifice afacerile cu Iranul, a declarat marti Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, parand sa ignore sanctiunile impuse regimului de la Teheran de presedintele SUA, Donald Trump.

- POLITICA… Narcis George Matache, alaturi de Federica Mogherini, Inalt Reprezentantul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate. OPTIMIST… Narcis George Matache este unul dintre putinii tineri care nu si-au pierdut increderea in politica, ba mai mult, de citiva ani, se incapatineaza…

- Uniunea Europeana așteapta ca autoritațile din Republica Moldova sa ia masuri pentru respectarea rezultatelor alegerilor de la Chișinau, recunoscute de observatorii naționali și internaționali, și care reflecta voința electoratului, au transmis, printr-o declarație comuna Federica Mogherini, Inaltul…

- Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, a anulat vizita care era programata in Israel, in contextul in care premierul Benjamin Netanyahu a refuzat sa aiba o intrevedere cu ea, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.Un diplomat israelian a oferit justificari pentru…

- Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, a anulat vizita care era programata in Israel, in contextul in care premierul Benjamin Netanyahu a refuzat sa aiba o intrevedere cu ea, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.